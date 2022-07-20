رداً على الإعتداءات التركية.. الكاظمي يعقد اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني

2022/07/20 | 19:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

يعقد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني رداً على الاعتداءات التركية.

وقال مصدر حكومي لوكالة خبر برس (واخ)، إن “الكاظمي سيعقد اليوم اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني لاتخاذ سلسلة إجراءات تهدف لحماية العراق من الاعتداءات التركية”.

وأكد الكاظمي، على أن العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على الاعتداءات التركية، مشيرا إلى أنه سيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه.

وقال الكاظمي في بيان تلقته وكالة (واخ)، إن “القوات التركية ارتكبت مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء بقصف مدفعي، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين العزل وأغلبهم من النساء والأطفال”.

وأضاف، أن “هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين”.

وبيّن أن “العراق إذ يقدر ويلتزم بمبادئ حسن الجوار ويرفض رفضاً قاطعاً استخدام أراضيه من قبل أي جهة للاعتداء على جيرانه، فإنه يرفض في المقابل استخدام المسوّغات الأمنية لتهديد حياة المواطنين العراقيين والاعتداء على أراضي العراق، بما يعد تنصلاً من مبادئ حسن الجوار، والاتفاقات الدولية والعلاقات والتعاون المشترك”.

مؤكداً أن “العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات”، لافتا الى أنه “سيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه، وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر”.

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