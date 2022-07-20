2022/07/20 | 19:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتشار أمني كثيف امام السفارة التركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: D8jB3LdzuPo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتشار أمني كثيف امام السفارة التركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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