أميركية تتعرض لاغتصاب جماعي بمنتجع في باكستان.. والسلطات تتحرك

2022/07/20 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الباكستانية شخصين على الأقل بعد أن أبلغت امرأة أميركية تبلغ من العمر 21 عاما عن تعرضها للاغتصاب الجماعي في فندق أثناء زيارتها لمنتجع سياحي في إقليم بنجاب شرق البلاد، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين باكستانيين الأربعاء.

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