2022/07/20 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم ندين بشدة ونستنكر القصف التركي الذي استهدف المدنيين في احد المصايف في مدينة زاخو والذي ادى الى استشهاد واصابة عشرات المدنيين ، وبين الضحايا اطفال تناثرت اشلاؤهم هناك ، ان هذه الفاجعة ما هي الا حلقة في مسلسل العدوان التركي المستمر على العراق ، فقد تمادت تركيا في عدوانها عبر غاراتها […]

ظهرت المقالة العامري يطالب بإغلاق الحدود مع تركيا وإيقاف عمل شركاتها في العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يطالب بإغلاق الحدود مع تركيا وإيقاف عمل شركاتها في العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يطالب بإغلاق الحدود مع تركيا وإيقاف عمل شركاتها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).