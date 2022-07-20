2022/07/20 | 19:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة العامري عن الاستهداف التركي: لا نكتفي بإدانة الجريمة أولاً على المسلة.

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