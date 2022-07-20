"لقد تمادت".. العامري يطالب باغلاق الحدود وايقاف عمل الشركات التركية في العراق

2022/07/20 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين بشدة ونستنكر القصف التركي الذي

استهدف المدنيين في احد المصايف في

مدينة زاخو والذي ادى الى استشهاد

واصابة عشرات المدنيين ، وبين الضحايا

اطفال تناثرت اشلاؤهم هناك ، ان

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