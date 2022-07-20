بينهم طفل يبلغ عاماً واحداً.. صحة كردستان تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف التركي

2022/07/20 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة في إقليم كردستان،

الأربعاء، بياناً مفصلاً حول تداعيات

القصف التركي على محافظة دهوك.

وقالت الوزارة في بيان تابعته وكالة

نون الخبرية، "اكدنا لمسؤول إدارة زاخو

ومدير الصحة فيها، الاستع

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