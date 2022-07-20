2022/07/20 | 19:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفديو ..النجف تحرق العلم التركي ردا على القصف الارهابي التركي في زاخو المركز الخبري الوطني.

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