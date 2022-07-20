الخنجر بشأن القصف التركي: على الحكومة تطهير الحدود من المافيات الإرهابية

2022/07/20 | 19:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد اكد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، اليوم الاربعاء، أن على الحكومة تطهير الحدود من المافيات الإرهابية التي تحاول جر العراق الى حروب بالوكالات.وقال الخنجر في تغريدة تابعها /المركز الخبري الوطني/، […]

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