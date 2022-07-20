حزمة العقوبات الأوروبية السابعة ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ غداً

2022/07/20 | 19:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وفد التشيك الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيتبنّى العقوبات الجديدة ضد روسيا غداً الخميس، ويعلنها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخه.

وكتب الوفد التشيكي على "تويتر": "سيوافق مجلس الاتحاد الأوروبي على هذه الحزمة في إجراء مكتوب ينتهي غدا في الساعة العاشرة صباحا.



وستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد نشرها غدا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

واقترحت المفوضية الأوروبية في 15 تموز حزمة من الإجراءات لتعزيز فعالية العقوبات الأوروبية ضد روسيا ضمت حظر استيراد الذهب الروسي وزيادة الرقابة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا وزيادة السيطرة على تجميد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

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