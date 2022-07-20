تقرير امريكي يحذر من اطفال الدواعش المتروكين في مخيم الهول السوري

2022/07/20 | 20:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..حذر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية ، الاربعاء، من مغبة ترك الالاف من اطفال الدواعش المتواجدين في مخيم الهول السوري ، مبينا انهم يعيشون في ظروف قاسية وبين امهات متطرفات وبعضهن قاتلن مع التنظيم الارهابي مما يعد مصنعا لانتاج المزيد من العناصر الارهابية .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا […]

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