برلماني يدعو الى توحد المواقف السياسية للحد من الخروقات التركية

2022/07/20 | 20:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف الفتح عزيز شريف المياحي، اليوم الاربعاء، الى توحيد المواقف السياسية من جميع المكونات والعمل على استخدام اوراق الضغط المتاحة دوليا ومحليا سواء من خلال الضغط الدبلوماسي او الاقتصادي للحد من الخروقات التركية على سيادة العراق.

وقال المياحي في بيان صحفي، ان “ماجرى من استهداف القوات التركية للابرياء في محافظة دهوك وبعيدا عن الجوانب السياسية فانه استهداف للدم العراقي وينبغي على الجميع الوقوف صفا واحدا للرد على هذه الانتهاكات التي ان تم الصمت عنها فستتكرر على جميع المناطق، خصوصا ان الجميع يعي جيدا حجم المطامع التركية في العراق وحلم الدولة العثمانية التي بدأ ساسة الاتراك يتحدثون بها في مناسبات عديدة”.

واضاف المياحي، ان “الحكومة العراقية ورغم انها حكومة تصريف اعمال لكنها مطالبة بموقف قوي وفق الاطر الدبلوماسية والدولية من خلال تحرك وزارة الخارجية لرفع شكوى للامم المتحدة ضد تلك الخروقات، ومطالبة المجتمع الدولي بموقف واضح لانهاء تلك الفوضى”.

وتابع ان “العدوان التركي الذي بدأ بادخال قوات الى مناطق داخل الحدود العراقية والتمادي في قطع المياه بعد بناء سد اليسو وصولا الى الاعتداء الاخير، جميعها رسائل واضحة تدل على عدم وجود اي نية من الجانب التركي لاحترام سيادة العراق، وهذا الامر ينبغي وضع حد له من خلال توحد المواقف السياسية من جميع المكونات والعمل على استخدام اوراق الضغط المتاحة دوليا ومحليا سواء من خلال الضغط الدبلوماسي او الاقتصادي كي تكون تلك الاجراءات رسالة واضحة الى تركيا بضرورة احترام سيادة العراق وحفظ حسن الجوار، والتي نعتقد انها ان وصلت بالشكل المطلوب فحينها سيكون الحال افضل مما هو عليه”.

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