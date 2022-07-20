2022/07/20 | 20:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطت حصيلة ضحايا غرق مركب كان يقل مدعوين إلى حفل زفاف في نهر السند في باكستان الـ50 قتيلا، بعدما أعلن المسؤولون أن الأمل بالعثور على ناجين أصبح معدوما.

وكان المركب يقل نحو 100 راكب، ما يتخطى قدرته الاستيعابية، لدى غرقه الاثنين في نهر السند في مقاطعة صادق آباد بإقليم البنجاب في وسط البلاد.

وإلى الآن تم انتشال جثث 26 شخصا بينهم نساء وأطفال، لكن مسؤولين قالوا إن المفقودين عددهم مماثل وباتوا في عداد القتلى.

وقال المتحدث باسم السلطات المحلية كاشف نصار غيل في تصريح لوكالة فرانس برس “مضى أكثر من 48 ساعة على الحادث لذا فإن فرص العثور على ناجين أصبحت معدومة”.

وأضاف كاشف نصار غيل أن غالبية الناجين رجال تمكنوا من السباحة إلى ضفاف النهر.

وغالبا ما يستخدم سكان الأرياف في باكستان القوارب للتنقل لا سيّما وأنّها أرخص ثمنا من وسائل النقل البري، لكن مع ذلك، فإن طبيعة المجتمع المحافظ في باكستان تثني النساء عن تعلم السباحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 50 قتيلا بغرق مركب نهري خلال حفل زفاف في باكستان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 50 قتيلا بغرق مركب نهري خلال حفل زفاف في باكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).