شاهد بالفيديو.. الإطار التنسيقي يسابق الزمن.. اجتماعات مستمرة ولجان مختصة لتحديد شخصية رئيس الوزراء المقبل

2022/07/20 | 20:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H3FVaeuYq10

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