العراق يعتزم اتخاذ سلسلة إجراءات لحماية أراضيه من

2022/07/20 | 20:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يعقد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني رداً على الاعتداءات التركية.وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي سيعقد اليوم اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني …

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