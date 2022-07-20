العراق.. محافظ الأنبار يعلن اكتشاف آبار نفطية جديدة

2022/07/20 | 20:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن محافظ الأنبار، علي فرحان، اليوم الأربعاء، اكتشاف العديد من الآبار النفطية الجديدة في النخيب والثرثار، مؤكدا البدء بخطوات فعلية لإحالة حقول الفوسفات على الاستثمار.وقال فرحان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحكومة المحلية في …

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