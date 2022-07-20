شرطة ذي قار تلقي القبض على 4 متهمين بقضايا خطف 



شرطة ذي قار تلقي القبض على 4 متهمين بقضايا خطف 
2022/07/20 | 20:26 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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