توب 5: موقف محرج لبوتين وأردوغان في طهران.. ورد التحالف على

2022/07/20 | 21:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من رد التحالف في اليمن على ما قاله الحوثيون بشأن "خرق الهدنة"، ولحظة حرجة بين بوتين وأردوغان في طهران، وحرائق الغابات تنتشر في أنحاء المملكة المتحدة مع موجات حرارة غير مسبوقة، وزيادة أسعار السلع الغذائية في مصر بعد أسبوع من رفع سعر السولار، وصولا إلى قائمة "الكاف" النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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