2022/07/20 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون الحفل السنوي لتوزيع الجوائز الفردية لكرة القدم الأفريقية في الرباط عاصمة المغرب، الخميس، مسرحًا لمنازلة جديدة تقليدية في الآونة الأخيرة بين الزميلين السابقين في ليفربول الإنكليزي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماني وصلاح.. صراع جديد على جائزة أفضل لاعب أفريقي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماني وصلاح.. صراع جديد على جائزة أفضل لاعب أفريقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).