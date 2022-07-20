2022/07/20 | 21:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: أرواح الشهداء ودماء الجرحى وصمة عار في جبين المعتدين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: أرواح الشهداء ودماء الجرحى وصمة عار في جبين المعتدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).