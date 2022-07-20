مجلس وزراء الإقليم: ندين القصف التركي.. والنزاعات الإقليمية راح ضحيتها المواطنين الأبرياء

2022/07/20 | 21:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أدان مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، القصف في دهوك، مؤكداً أن المواجهات بين القوات التركية وحزب العمال تشكل خطراً على حياة المواطنين.



وقال المجلس في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ) “ندين بأشد العبارات، قصف مصيف برخ ضمن حدود ناحية دركار التابعة للإدارة المستقلة في زاخو من القوات التركية”، مضيفاً “ببالغ الأسف أسفر القصف استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السيّاح وإذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا لأسر الشهداء، فإننا نتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.

وأكد البيان “لقد تعرض إقليم كردستان، في الفترة الأخيرة، إلى استهداف متكرر من داخل العراق وخارجه، ما تسبب بخسائر بشرية بين المدنيين وإلحاق أضرار مادية بممتلكاتهم، ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي أن يبذلوا جهودهم بطريقة أكثر فاعلية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات”.

وأشار إلى أن “المواجهات التي تدور بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية للإقليم، أصبحت تشكّل مصدر تهديد وخطراً دائماً على حياة المواطنين، لذا نجدد دعوتنا إلى إبعاد إقليم كردستان والنأي به عن المشاكل والنزاعات الإقليمية التي يكون ضحيتها المواطنين الأبرياء”.

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