وثائق: المحكمة الإدارية العليا تصادق على إقالة قائممقام قضاء القائم

2022/07/20 | 21:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صادقت المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة، على قرار اقالة احمد جديان قائممقام قضاء القائم لاكتسابه درجة البتات.

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