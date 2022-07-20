توجيهات عاجلة من الكاظمي بعد القصف التركي

2022/07/20 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن محمد البياتي: اللجنة التي أرسلها القائد العام استطلعت مكان حادث القصف التركي

البياتي: الكاظمي أوصى بالاهتمام الخاص بجرحى القصف التركي

البياتي: الكاظمي وجه بتأمين جهد جوي لإعادة الجرحى إلى بغداد

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