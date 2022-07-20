متظاهرون غاضبون يغلقون مقر إصدار الفيزا التركية في البصرة (فيديو)

2022/07/20 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اغلق متظاهرون غاضبون، اليوم الاربعاء، مقر إصدار الفيزا التركية في البصرة على خلفية القصف التركي على مصيف في زاخو الذي اسفر عن استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 اخرين.

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