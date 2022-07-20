الكشف عن هوية شهداء القصف التركي في دهوك

2022/07/20 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر امني في محافظة بابل، اليوم الاربعاء، باستشهاد خمسة اشخاص من اهالي المحافظة بالقصف التركي شمالي العراق، فيما تشير المصادر الى استشهاد شخصين من اهالي نينوى وشخص من بغداد خلال القصف.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "5 من اهالي المحافظة استشهدوا في القصف التركي على مصيف برخ السياحي في زاخو ".

واستشهد 8 وجرح 23 اخرين من صمنهم نساء واطفال بقصف تركي طال سياح عراقيين في مصيف برخ في مدينة زاخو شمالي العراق.

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