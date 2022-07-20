2022/07/20 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستهداف مصيف بعد خرق أمني في مطيبيجة وخبير لـ (الزمان): لا قدرة لداعش على المواجهة وعناصره تتربص بمناطق رخوة إستخبارياً بغداد – قصي منذر عزا خبير امني ، الخرق الامني في قاطع مطيبيجة في محافظة صلاح الدين ، الذي اسفر عن استشهاد واصابة 13 عنصرا منسوبا الى قوات الشرطة الاتحادية ،الى ضعف الجهد الاستخباراتي،فيما اكد […]

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