2022/07/20 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصف مليون طالب يؤدّون الإمتحانات الوزارية وسط أجواء مرهقة فرص عمل لحملة الشهادات على ملاك كلية أهلية بغداد – ابتهال العربي شارك نصف مليون طالب في بغداد والمحافظات ،باداء الامتحانات الوزرية للصف السادس الإعدادي،وسط اجواء حارة ومرهقة وانقطاع التيار الكهربائي في اربع محافظات جنوبية وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الإمتحانات التي انطلق امس بدون […]

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