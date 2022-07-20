2022/07/20 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي وبلاسخارت يستعرضان آليات تشكيل حكومة خدمية تلبّي التطلّعات التنسيقي يتدارس أسماء المرشحين والأكراد على موعد مع حسم الخلاف بغداد – الزمان اربيل – فريد حسن باشرت اللجنة التي كلفها الاطار التنسيقي ،بتدراس اسماء المرشحين لرئاسة الوزراء ،بعد اتفاق اركانه على ترشيح شخصية مقبولة تمثل كل قوى الاطار ،مع قبول ترشيح وزراء من الكتلة الصدرية […]

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