اعتبره انتهاكا لسيادة البلاد.. العراق يحمّل تركيا مسؤولية قصف منتجع خلّف 8 قتلى

2022/07/20 | 21:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس الوزراء العراقي اليوم القوات التركية بارتكاب ما وصفه بالانتهاك السافر لسيادة بلاده، وذلك عقب قصف أودى بحياة 8 سياح عراقيين استهدف منتجعا بإقليم كردستان، ولم يرد حتى الآن أي تعليق من أنقرة.

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