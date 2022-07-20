المالكي: الاطار الشيعي ما يزال متماسكا ولا يوجد اي انقسام داخله

2022/07/20 | 22:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المالكي في حوار متلفز الاربعاء 07/20/2022 المالكي: الاطار الشيعي ما يزال متماسكا ولا يوجد...

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