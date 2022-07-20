2022/07/20 | 22:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ناقشت وزارة التخطيط، خلال ورشة عمل عقدتها اليوم الأربعاء، الجهود الحكومية لتحسين مؤشر رأس المال البشري في العراق.

وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في كلمة له، إن "موضوع رأس المال البشري له أهمية كبيرة، وإن خططنا الوطنية المتتالية كانت تشير في أكثر محاورها الأساسية إلى موضوع تعزيزه".

وكشف جوهان، عن "تشكيل فرق عالية المستوى بين وزارة التخطيط والمالية على مستوى وزاراتي التخطيط والمالية تُعنى بهذا الموضوع"، مبيناً أن "كل المتغيرات الطارئة والحرجة الحالية تجعلنا نتجه بشدة وبتركيز واضح إلى تعزيز رأس المال البشري ليكون أداة لعجلة التنمية الحقيقية".

ودعا جوهان البنك الدولي والجهات المعنية إلى "إيجاد رؤية وخطوط مستقبلية واضحة يمكن أن تسهم في اعداد خطة حقيقة لتعزيز رأس المال البشري".

من جانبه، قال ممثل البنك الدولي ايغور خيفتس، إن "الهدف الأساسي من هذه الورشة هو معرفة التحديات والمعوقات التي تؤثر في دفع رأس المال البشري وكيف يمكن التغلب عليها"، مضيفاً أن "هذا الموضوع يتطلب الكثير من التعاون مع الوزارات ومساهمة القطاعات من أجل تحسين مخرجاته".

إلى ذلك، قالت المدير العام لدائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط مها عبد الكريم الراوي خلال عرض قدمته عن أولويات تحسين رأس المال البشري في العراق، إن "هذا الملف يعد من اولوياتنا الوطنية راهنا ومستقبلا، ونعمل بحرص وجدية عالية من اجل إيقاف استنزافه والاستفادة من دخول العراق مرحلة الهبة الديمغرافية".

وبينت الراوي، أن "الوزارة تبنت مشروع بناء رأس المال البشري من خلال تشكيل فريق عمل لإعداد سياسته برئاسة الوزارة وعضوية الوزارات القطاعية ذات الصلة"، مشيرةً إلى أن "الاستثمار في رأس المال البشري سيحقق تطوراً لواقع القطاعات المعنية وبناء فرص وظيفية، فضلا عن زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تناقش الجهود الحكومية لتحسين مؤشر رأس المال البشري) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تناقش الجهود الحكومية لتحسين مؤشر رأس المال البشري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).