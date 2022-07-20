كشف حصيلة مغايرة.. مندوب سياحي: الامن لم يبلغنا بوجود قصف

2022/07/20 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد احمد الجبوري مدير احدى الشركات السياحية المتواجدة في موقع القصف، اليوم الاربعاء، ان القوات الامنية لم تبلغ الشركات السياحية بوجود عمليات قصف عند دخولهم الى المصيف.

وقال الجبوري في حديث لنشرة اخبار السومرية، ان "اربعة شركات سياحية توجهت الى مصيف برخ في مدينة زاخو ولم تبلغ من قبل الاقوات الامنية المتواجدة بالمنطقة بوجود قصف تركي قبل دخولها الى المصيف"، موضحا انه تمت مشاهدة اثار للقصف التركي وتصاعد اعمدة الدخان من بعض الاماكن الا ان صاحب المصيف قام بتطمين الشركات بانه لا يوجد تهديد لحاياتهم وان المنطقة امنة".

واضاف ان "القصف التركي اسفر عن مقتل 24 شخصا واصابة نحو 72 اخرين".

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