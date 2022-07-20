العسكري يغرد ببيت شعري لـ'أبي تمام' بعد القصف التركي

2022/07/20 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، اليوم الأربعاء، تغريدة ببيت شعري لـ"أبي تمام"؛ وذلك عقب قصف تركي استهدف محافظة دهوك وأوقع ضحايا وجرحى من المدنيين.

وقال العسكري في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، "السَيفُ أَصدَقُ أَنباءً مِنَ الكُتُبِ، في حَدِّهِ الحَدُّ بَينَ الجِدِّ وَاللَعِبِ".وكان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.

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