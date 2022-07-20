اعتبره انتهاكا لسيادته.. العراق يحمّل تركيا مسؤولية قصف منتجع خلّف 8 قتلى وأنقرة تنفي مسؤوليتها

2022/07/20 | 22:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس الوزراء العراقي القوات التركية بارتكاب انتهاك سافر لسيادة بلاده، وذلك عقب قصف أودى بحياة 8 عراقيين في منتجع بإقليم كردستان، فيما نفت أنقرة صلتها بالقصف ودعت بغداد لتجنب "الدعاية الإرهابية".

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