هل تنجح المولدات الأهلية في سد حاجة العراقيين من الكهرباء؟

2022/07/20 | 22:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتفاقم أزمة الطاقة في العراق مع بدء فصل الصيف بسبب زيادة الاستهلاك في عموم البلاد.ووعدت وزارة الكهرباء بما وصفته "صيفا مريحا"، إلا أن الأيام الأخيرة تشي بخلاف ذلك، فهل تحل المولدات الأهلية المشكلة؟

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