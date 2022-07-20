القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.. وهذه قراراته

2022/07/20 | 23:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي،

مساء الأربعاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس

الوزاري للأمن الوطني.





وأدان المجلس في مستهل الاجتماع بأشد

العبارات الاعتداء التركي الغا

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