في أول تعليق لها.. تركيا تتبرأ من قصف زاخو وتحدد المسؤول

2022/07/20 | 23:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم

الاربعاء، إنها "تشعر بالحزن" لسماعها

سقوط قتلى وجرحى من المواطنين

العراقيين جراء قصف محافظة دهوك.





وأعلنت الخارجية التركية في بيان، "عدم

مسؤوليتها عن القصف"، داعية

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