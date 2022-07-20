فيديو:احتجاجات شعبية تغلق مكتباً لمنح الفيزا التركية في كربلاء

2022/07/20 | 23:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الكربلائيون عن سخطهم وغضبهم إثر

القصف التركي الذي تعرضت له منطقة زاخو

شمالي البلاد، وراح ضحيته عدد من

المدنيين.

وشهدت محافظة كربلاء المقدسة مساء

اليوم الاربعاء احتجاجات شعبية بسبب

القصف التركي عل

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