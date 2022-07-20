تعرف على مخاطر تناول المسكنات بشكل مفرط

2022/07/20 | 23:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تعتمد غالبيتنا على مسكنات الألم الشائعة، مثل الباراسيتامول، والتي لا تتطلب وصفة طبية، عندما يتعلق الأمر بإدارة الصداع أو الألم الالهابي، من حين إلى آخر.ولكن أولئك الذين يجدون أنفسهم مضطرين لاستخدام هذه الأدوية بشكل يومي، أو أكثر من الاستخدام القياسي الموصى به عادة، قد يعرضون أنفسهم لخطر صحي حقيقي، وفقا لعدد من […]

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