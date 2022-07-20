2022/07/20 | 23:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني في بابل، اليوم الثلاثاء، بأن عنصرين من الحشد الشعبي أصيبا نتيجة انفجار عبوة ناسفة في جرف الصخر.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “عبوة ناسفة انفجرت على دورية راجلة للحشد الشعبي في منطقة الفاضلية التابعة لناحية جرف النصر”.وأشارت إلى أن “الأنفجار ادى لاصابة اثنين من مقاتلي الحشد”.

ظهرت المقالة إصابة اثنين من منتسبي الحشد بانفجار عبوة شمالي بابل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة اثنين من منتسبي الحشد بانفجار عبوة شمالي بابل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة اثنين من منتسبي الحشد بانفجار عبوة شمالي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).