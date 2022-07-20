“بتوجيه من الكاظمي”.. البياتي: تأمين جوي لإعادة الجرحى الى بغداد

2022/07/20 | 23:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد الفريق الركن محمد البياتي، السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، صدور توجيهين بشأن جرحى الاعتداء التركي على دهوك.

وقال البياتي، خلال مؤتمر صحفي أقيم بأحد مستشفيات دهوك وتابعته وكالة خبر برس (واخ) إن “اللجنة التي أرسلها القائد العام استطلعت مكان حادث القصف التركي” مضيفاً بأن “القائد العام أوصى بالاهتمام الخاص بجرحى القصف”.

وشدّد على أن “الكاظمي وجه بتأمين جهد جوي لإعادة الجرحى إلى بغداد”.

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