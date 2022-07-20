2022/07/20 | 23:32 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الثقافة تطالب تركيا بـ"وقف الاعتداءات" على سيادة العراق "حرصاً على حركة السياحة" معها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/20 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الثقافة تطالب تركيا بـ"وقف الاعتداءات" على سيادة العراق "حرصاً على حركة السياحة" معها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الثقافة تطالب تركيا بـ"وقف الاعتداءات" على سيادة العراق "حرصاً على حركة السياحة" معها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).