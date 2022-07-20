"لقلق النبي يونس".. الروائي العراقي محمود جاسم عثمان النعيمي ومحاكمة غيبيات التاريخ

2022/07/20 | 23:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في روايته الجديدة التي حملت عنوان "لقلق النبي يونس ومخطوطة التاريخ الآخر" يلعب الروائي محمود جاسم عثمان النعيمي على موضوع الانتظار ومحاولة استدراج تاريخ شهدته مدينة الكوفة العراقية.

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