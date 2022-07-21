تعمل بالهيدروجين دون تأثير على المناخ.. تعرّف إلى الطائرة الأرخص في تكلفة السفر

2022/07/20 | 23:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول شركة Otto Aviation إن طائراتها هي أكثر الطائرات التجارية كفاءة في استهلاك الوقود.وقد أعلنت الشركة أنها ستعمل قريبًا بالهيدروجين وستوفر رحلات سفر "أرخص" لمسافات تصل إلى 1000 ميل.تعمل شركة Otto Aviation على تصميم هذا النوع من الطائرات منذ عام 2008 على الأقل، وكانت تستخدم في السابق محركات الديزل.

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