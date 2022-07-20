وزارة الثقافة: القصف التركي انتهاك صريح وسافر للسيادة العراقية

2022/07/20 | 23:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععدّت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، القصف التركي على مصيف برخ في كردستان انتهاك صريح وسافر للسيادة العراقية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة الثقافة والسياحة والآثار تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف المدفعي التركي الذي تعرض له مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بعد ظهر اليوم الأربعاء وأدى إلى استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 مواطناً جميعهم من السياح المدنيين."وأضاف البيان، إنَّ "هذا القصف انتهاك صريح وسافر للسيادة العراقية، ويهدد حياة المواطنين العراقيين وأمنهم، كما أنه يهدد السلم المجتمعي"، لافتا الى أنَّ "الوزارة تطالب الجانب التركي بإيقاف هذه الاعتداءات حرصاً على العلاقة الطيبة بين البلدين، وحركة السياحة التي تشهد تطوراً في الآونة الأخيرة." وختم بالقول، إنَّ "العراق يلتزم بمبادىء حسن الجوار، ويرفض في المقابل استخدام المسوّغات الأمنية لتهديد حياة المواطنين العراقيين والاعتداء على أراضي العراق؛ بما يعد تنصلاً من مبادئ حسن الجوار، والاتفاقات الدولية والعلاقات والتعاون المشترك".

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