"لن يكون تقليديا".. الخارجية العراقية تكشف خطة الرد على القصف التركي

2022/07/20 | 23:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، قوله "وزارة الخارجية أصدرت بيانا شديد اللهجة رفضا للاعتداء التركي والرد الدبلوماسي على القصف التركي سيكون متلاحقا ومتتابعا ولن يكون تقليديا".

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