إصابة عنصرين في الحشد بانفجار عبوة في جرف النصر

2022/07/21 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن إصابة اثنين من عناصره بانفجار عبوة في جرف النصر شمالي بابل.

وقالت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي في بيان، "إنفجرت عبوة ناسفة في قاطع عمليات جرف النصر خلال عمليات التفتيش والتطهير اليومية التي تقوم بها قيادة عمليات الجزيرة اللواء 47".

وأضافت أن العبوة "أدت الى إصابة أثنين من مجاهدينا بجروح بليغة على اثرها تم نقلهم الى مستشفى".

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