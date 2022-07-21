8 قرارات عاجلة من السلطات العراقية بعد الاعتداء التركي على منتجع سياحي

2022/07/21 | 00:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق 8 قرارات عاجلة بشأن الاعتداء التركي الذي استهدف المواطنين في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن …

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