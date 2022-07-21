ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬وليز‭ ‬تراس‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬النهائي‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية

2022/07/21 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفائز‭ ‬سيواجه‭ ‬تركة‭ ‬جونسون‭ ‬الثقيلة لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ يتواجه‭ ‬الخصمان‭ ‬المحافظان‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬وليز‭ ‬تراس،‭ ‬اللذان‭ ‬يقدمان‭ ‬رؤيتين‭ ‬مختلفتين‭ ‬بشأن‭ ‬استجابة‭ ‬بريطانيا‭ ‬للأزمات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها،‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬للفوز‭ ‬بمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المقبل‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬تصويت‭ ‬أجراه‭ ‬نواب‭ ‬الحزب‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬مراحل‭.‬ ويتساءل‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عن‭ ‬الاقدر‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ […]

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