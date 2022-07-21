2022/07/21 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفائز سيواجه تركة جونسون الثقيلة لندن- الزمان يتواجه الخصمان المحافظان ريشي سوناك وليز تراس، اللذان يقدمان رؤيتين مختلفتين بشأن استجابة بريطانيا للأزمات المتعددة التي تواجهها، في الأسابيع المقبلة للفوز بمنصب رئيس الوزراء المقبل بعد آخر تصويت أجراه نواب الحزب الأربعاء في إطار عملية من عدة مراحل. ويتساءل الشارع في لندن عن الاقدر بينهما على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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