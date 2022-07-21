سيادة مَن؟

2022/07/21 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام وجود‭ ‬أي‭ ‬عنصر‭ ‬مسلح‭ ‬او‭ ‬غير‭ ‬مسلح‭ ‬أو‭ ‬موالي‭ ‬لدولة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬العراق‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬رسمية‭ ‬وسبب‭ ‬يبرر‭ ‬وجوده‭ ‬باتفاقات‭ ‬خاصة،‭ ‬هو‭ ‬عمل‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬اعمال‭ ‬اختراق‭ ‬السيادة‭ ‬العراقية‭.‬المسألة‭ ‬لن‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬قصف‭ ‬متكرر‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬يذهب‭ ‬ضحيته‭ ‬مدنيون‭ ‬أحيانا‭ ‬كونهم‭ ‬يقعون‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬ملتهب‭ ‬وغير‭ […]

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